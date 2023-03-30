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02:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сирии сообщили об ударе Израиля по окрестностям Дамаска

Израиль наносит удары по окрестностям Дамаска. Ее отражают средства противовоздушной обороны Сирии, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

Источник: Reuters

«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе в окрестностях Дамаска», — сказано в сообщении телеканала (перевод по «РИА Новости»). Каких-либо подробностей удара не сообщается. Израиль не комментирует атаку.

Олеся Павленко

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