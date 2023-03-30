Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому фразой «бойтесь»

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — сказал митрополит.
Он отметил, что решением Зеленского «выброшены на улицу» 220 человек, президент Украины не встретился для решения вопроса с митрополитом Киевским Онуфрием и решил «не останавливать» министра культуры Александра Ткаченко, которого митрополит назвал «одержимым бешенством».
«Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — резюмировал наместник Киево-Печерской лавры.
Конфликт УПЦ с украинскими властями начался в конце прошлого года.
В ноябре СБУ завела уголовное дело за исполнение в лавре песни «Звон плывет над Россией», после этого в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ прошли обыски. Следователи обнаружили там «пророссийскую литературу, используемую для пропаганды русского мира» в приходских школах и семинариях, а некоторые лица предъявили военные билеты и паспорта СССР, либо вообще не имели оригиналов документов, а только копии, либо же показали паспорта Украины с признаками повреждения и подделки. Обыски затем проходили и в других объектах УПЦ.
Вся территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству, она разделена на Нижнюю и Верхнюю лавры. Нижняя находится в безвозмездном использовании у УПЦ, она также арендовала в Верхней главные храмы — Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года и продлен не был. Монахам поручили выселиться к концу марта.
На храмы лавры претендует Православная церковь Украины (ПЦУ) — появившаяся в 2018 году автокефалия.
Митрополит Павел подчеркивал, что многие монахи живут в лавре с 1988 года и им некуда идти в случае выселения. «Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. То, что нам угрожают, что с нами расправятся… Это не 1917 год», — сказал он. Позднее он указал, что УПЦ заключила долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени, а потому монахи останутся в лавре до завершения судебного разбирательства. «Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — оценивали происходящее в Кремле. Папа римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине «уважать религиозные святыни».