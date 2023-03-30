Ученые считают, что Стоунхендж не является древним календарем Одно из самых загадочных сооружений, существовавших за всю историю человечества
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Что изменится с 1 апреля
10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Армия Азербайджана взяла под контроль ряд территорий на границе с Арменией

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Лачинском районе вблизи армянской границы, следует из сообщения Минобороны. Армянская сторона пока не комментировала эту информацию.

Источник: Defence Ministry of Azerbaijan

«В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги было взято под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района», — следует из сообщения пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 13 декабря он приостановил поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, но позднее возобновил их. В МИД Армении заявляли, что Азербайджан нарушает почти все договоренности о прекращении огня в Карабахе. О нарушении азербайджанской армией линии соприкосновения сторон говорили и в Минобороны России. 25 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил страны взяли под контроль дороги к северу от Лачинского коридора.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что ждет россиян в апреле 2023 года
Зеленский пожаловался на неисправное европейское вооружение
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта