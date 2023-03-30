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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже

ФСБ сообщила, что корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Возбуждено дело о шпионаже.

Источник: Соцсети

«Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже. По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну», — пояснили в Федеральной службе безопасности (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве уточняют, что журналист занимался в Екатеринбурге «незаконной деятельностью», которая была успешно «пресечена».

По данным «Ъ», журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Накануне местное издание «Вечерние ведомости» сообщило, что американский журналист перестал выходить на связь со вчерашнего вечера. Предположительно он мог быть задержан у ресторана Bukowski Grill в центре города.

Пиарщик Ярослав Ширшиков, который накануне виделся с Эваном Гершковичем, утверждает, что задержанный журналист в Екатеринбурге «изучал отношение в обществе к ЧВК “Вагнер”».

Журналист Дмитрий Колезев (признан иностранным агентом) уточняет, что также Гершкович ездил в другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия.

Мобильный телефон Эвана Гершковича отключен, в последний раз он был в сети 29 марта в 13:28 по мск.

Эван Гершкович живет в Москве уже 6 лет и имеет аккредитацию в МИД РФ. Господин Гершкович — репортер, освещающий события в России, Украине и на территории бывшего Советского Союза. Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича Wall Street Journal опубликовал 28 марта.

Александр Кислов, Михаил Беляев

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