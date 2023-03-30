В России выявили 10 750 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 128 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии — 22 625 524 и 397 211 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 467 против 12 597 днем ранее, до 21 982 530.
За сутки в России госпитализировали 1 714 заболевших против 968 днем ранее (рост на 77,1%). Число госпитализаций увеличилось в 63 регионах и уменьшилось в 17, еще в 5 ситуация не изменилась.
В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 1 771 против 2 134 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 476 064 случая заражения. Число умерших из-за болезни за сутки возросло на 6 против 7 днем ранее, до 48 450. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 820, до 3 281 196.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 054 против 1 149 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 916 495 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 202, до 1 867 222. Умерли за сутки 6 заразившихся, всего с начала пандемии — 37 387.