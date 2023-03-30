Тест: сможете ли вы угадать картину Ван Гога По случаю 170-летия со дня рождения художника, мы составили тест для определения вашего чувства прекрасного
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости к вечеру 30 марта
19:07 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии подтвердило задержание Алексея Москалева

В Минске задержан 53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, приговоренный в РФ к двум годам лишения свободы по делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Ранее он сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора.

Адвокат Дмитрий Захватов, поддерживавший связь с Алексеем Москалевым, сообщил сегодня, 30 марта, ночью, что тот не выходит на связь и «по косвенным данным» можно сказать, что он был задержан. Днем пресс-секретарь МВД Белоруссии Наталья Сахарчук подтвердила «РИА Новости» факт задержания.

В апреле 2022 года Алексея Москалева оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ (основанием послужил проукраинский комментарий в соцсети).

Незадолго до этого администрация школы, где училась его дочь, 13-летняя Мария Москалева, пожаловалась на рисунок девочки к уроку ИЗО, где та изобразила женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты.

В декабре 2022 года в отношении Алексея Москалева возбудили уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации ВС РФ за комментарий в соцсети. 3 марта мужчину заключили под домашний арест, а Марию Москалеву направили в приют. Вскоре комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении Алексея Москалева в родительских правах.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал Алексея Москалева виновным и заочно приговорил его к двум годам колонии общего режима. По информации источников «Ъ», Алексей Москалев срезал электронные браслеты и скрылся из-под домашнего ареста в ночь перед оглашением приговора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрдни Кагалтынов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Собянин высказался о «новой волне мобилизации»
ЦБ отчитался о небывалых убытках, что ждет экономику России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон