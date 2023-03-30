Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ

«Только что правительство признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины времен (бывшего президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича от 11 июля 2013 года № 519 “Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений”, — написал чиновник.
Как уточнил глава министерства, суд признал законным одностороннее расторжение договора аренды зданий обители.
«Суд отказал в обеспечении иска по делу № 910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику “Киево-Печерская лавра” о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора», — уточнил Ткаченко.
Накануне истек ультиматум, предъявленный Минкультуры в адрес Украинской православной церкви. Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель.
Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Сегодня суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории обители.
В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он.
В четверг, как сообщило издание «Страна.ua», комиссия, которая должна была описать имущество лавры после выселения монахов УПЦ, уехала из монастыря, так и не приступив к работе. К зданиям монастыря членов комиссии не пропустили верующие.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в «антиукраинской деятельности».
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
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