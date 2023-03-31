На юге России объявлен режим ЧС из-за весеннего снегопада

Снегопад начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. Как отмечает местный портал 161.ru, резкое изменение погоды стало для жителей региона полной неожиданностью: к концу марта в Ростове-на-Дону уже цвели плодовые деревья, а горожане давно убрали зимние вещи. Последний раз такой затяжной снегопад в конце марта был зафиксирован в 1995 году, сообщил климатолог Александр Иошпа.
Самая тяжелая ситуация сложилась на севере области. К середине дня на трассе М-4 «Дон» возникли многочисленные ДТП и многокилометровые пробки. Так, к 16:00 полностью встал участок от хутора Лесного до Верхнеговейного. Дорожная полиция закрыла участок трассы в Каменском районе для грузовиков, но это не сильно помогло — к 18:00 пробка растянулась на 50 километров. При этом машины стояли в обоих направлениях — на подъезде к Каменску в сторону Ростова-на-Дону и от поворота на Шахты в сторону Каменска. «Сейчас муж стоит в пробке под Каменском-Шахтинским. За четыре часа не проехал и метра. Пробка собралась огромная: у кого-то закончился бензин, у кого-то — еда и вода, — рассказала читательница 161.ru.— Звонили в 112, там сказали, что всё знают. Говорят, что нужно ожидать часа два. В машинах есть дети». Тогда же из-за снегопада были задержаны пять поездов.
Параллельно в регионе возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за метели и мокрого снега без света остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах, сообщил губернатор Владимир Голубе. Речь идет про: Каменск-Шахтинский; Зверево; Гуково; Каменский район; Красносулинский район; Усть-Донецкий район; Орловский район; Багаевский район; Семикаракорский район; Белокалитвинский район; Октябрьский сельский район.
«Энергетики переведены в режим повышенной готовности, — сообщил губернатор.— По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполняться в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час». В администрации области позже уточнили: «Там не тотальное отключение. Из-за аварий часть населения остается без света, но постепенно аварии ликвидируются».
Тем временем для ликвидации снежных заносов на трассе «Дон» было направлено 36 единиц крупной дорожной техники. «Работаем в режиме ЧС. Мобилизованы региональные и муниципальные службы, — написал губернатор.— Срезаем троссовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения».
На трассе были развернуты пункты обогрева для застрявших водителей: 960-ый км; 969-ый км (Осиновая балка); 925-ый км; 362-ый км трассы А-260; Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).
Еще два пункта открыты в начале и конце пробки — в районе Красного Сулина и Каменска.
«В настоящий момент работает тяжелая техника, расчищая подступы к заблокированным автомобилям. Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация», — сообщил ночью заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. В 22:13 губернатор Владимир Голубев написал: «В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах».
В 23:04 пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области опубликовала видеозапись работы на заснеженной трассе. Спасатели режут металлические отбойники, разделяющие полосы, чтобы автомобили могли выехать.
Ростовский гидрометцентр предупреждает, что в пятницу, 31 марта, продолжится дождь, а ночью и утром добавится мокрый снег. Предполагается, что температура начнет повышаться лишь 2 апреля.