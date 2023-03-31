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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект инфраструктуры

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Повреждения получил инфраструктурный объект. <…> На месте прилета работают все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Куртев уточнил, что обстрел произошел в ночное время, люди и жилые дома не пострадали.

Какое именно сооружение получило повреждения, не уточняется.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

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