Что известно о ситуации на трассе М-4 «Дон»

Во время загрузки произошла ошибка.
Главное о ситуации — в материале ТАСС.
Из-за непогоды ГИБДД ограничила движение грузовиков на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км).
МЧС направило тяжелую технику для буксировки автомобилей, специалисты срезали тросовое ограждение на разделительной полосе.
В городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.
На заблокированном участке оборудовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, где находятся почти 190 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек.
Организован мониторинг дорожной обстановки с помощью видеокамер.
К утру 31 марта затор сократился с 60 до 39 км, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
К ликвидации последствий ЧС привлекли 232 человека, в том числе волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также 150 единиц техники.
Водителям раздали 1,3 тыс. литров бензина и 1,7 тыс. литров дизельного топлива.
В пробке заблокированы более 30 автобусов с 766 пассажирами.
Власти региона закрыли движение пассажирских автобусов по маршрутам на север Ростовской области.
Для помощи людям открыли горячую линию: 7−928−121−46−69.
Синоптики прогнозируют в области мокрый снег, дождь, скорость ветра составит до 19 м/с. Ожидается до 10 мм осадков. По данным Гидрометцентра, непогода на юге России продлится еще два дня.
Движение по восточному направлению от Каменского района в сторону Белой Калитвы и северному в сторону Москвы восстановлены полностью, сообщил глава районной администрации Владимир Савин.
Замглавы администрации Красносулинского района Валерий Шаповалов сообщил, что ситуация начала стабилизироваться, населенных пунктов, полностью отрезанных от сообщения, в районе нет.
Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль.