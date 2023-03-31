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10:34 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ситуации на трассе М-4 «Дон»

30 марта в Ростовской области прошел сильный снегопад. Из-за ветра и мокрого снега на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы, в которых оказались заблокированы сотни людей. В нескольких районах области ввели режим ЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главное о ситуации — в материале ТАСС.

Что произошло

Из-за непогоды ГИБДД ограничила движение грузовиков на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км).

МЧС направило тяжелую технику для буксировки автомобилей, специалисты срезали тросовое ограждение на разделительной полосе.

В городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.

На заблокированном участке оборудовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, где находятся почти 190 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек.

Организован мониторинг дорожной обстановки с помощью видеокамер.

К утру 31 марта затор сократился с 60 до 39 км, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

К ликвидации последствий ЧС привлекли 232 человека, в том числе волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также 150 единиц техники.

Водителям раздали 1,3 тыс. литров бензина и 1,7 тыс. литров дизельного топлива.

В пробке заблокированы более 30 автобусов с 766 пассажирами.

Власти региона закрыли движение пассажирских автобусов по маршрутам на север Ростовской области.

Для помощи людям открыли горячую линию: 7−928−121−46−69.

Синоптики прогнозируют в области мокрый снег, дождь, скорость ветра составит до 19 м/с. Ожидается до 10 мм осадков. По данным Гидрометцентра, непогода на юге России продлится еще два дня.

Движение по восточному направлению от Каменского района в сторону Белой Калитвы и северному в сторону Москвы восстановлены полностью, сообщил глава районной администрации Владимир Савин.

Замглавы администрации Красносулинского района Валерий Шаповалов сообщил, что ситуация начала стабилизироваться, населенных пунктов, полностью отрезанных от сообщения, в районе нет.

Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль.

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