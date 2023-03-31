Пригожин заявил о серьезных потерях ВСУ в Артемовске

«Нет, украинская армия никуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь», — сказал он. «Еще один важный аспект, который необходимо отметить, — это удержание флангов, — подчеркнул Пригожин. — Нам на сегодняшний день нужно концентрироваться в городе, потому что это очень огромный объем боевой работы. Фланги необходимо, чтобы нас не подвели, чтобы их держали наши союзные подразделения».
Российские силы, по словам Пригожина, «продвигаются, берут каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями». «В Бахмуте порядка 800 многоэтажных зданий. Если мы будем рассказывать про каждый подъезд, то вы устанете нас слушать. Когда возьмем Бахмут, тогда будем об этом говорить», — отметил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. Как ранее сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы держат под контролем до 70% территории города. Также уже перерезаны или находятся под огневым контролем сил РФ все ведущие туда дороги с твердым покрытием, что значительно затрудняет снабжение украинской группировки.
Тем не менее врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что нет никаких свидетельств того, что украинские войска собираются оставить Артемовск. При этом в Киеве утверждают, что оборона города будет усилена. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ВСУ не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.