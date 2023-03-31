«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», — говорится в сводке.
Артиллеристы группировки войск «Запад» при поддержке авиации нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
Южнодонецкое и запорожское направления
Группировка войск «Восток» силами артиллерии и авиации ударила по украинским подразделениям возле Новомихайловки и Угледара в ДНР.
Потери противника составили:
Российские Вооруженные силы продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 76 районах.