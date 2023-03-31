Ученые: изменение климата угрожает лемурам на Мадагаскаре В основу исследования легли данные за 26 лет
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
16:17 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на донецком направлении

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на донецком направлении, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», — говорится в сводке.

Купянское направление

Артиллеристы группировки войск «Запад» при поддержке авиации нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • один автомобиль;
  • гаубица Д-20.

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 85 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Южнодонецкое и запорожское направления

Группировка войск «Восток» силами артиллерии и авиации ударила по украинским подразделениям возле Новомихайловки и Угледара в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 35 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-20;
  • гаубица Д-30.

Херсонское направление

Российские Вооруженные силы продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • 16 автомобилей;
  • самоходная гаубица «Акация».

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 76 районах.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
'Поймали не всех'. Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта