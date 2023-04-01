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04:28 (мск), источник: Известия

Израильская полиция застрелила палестинца у входа на Храмовую гору

Израильские силы безопасности застрелили палестинца, пытавшегося выкрасть оружие у полицейского. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила телерадиокомпания КАН со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Reuters

Полиция уточнила, что инцидент произошел у Цепных ворот, около входа в комплекс, где находится мечеть Аль-Акса. В здании в этот момент находились более 100 тыс. человек, которые пришли на пятничную молитву. Через ворота можно попасть на Храмовую гору в Старом городе в Иерусалиме.

После происшествия в том районе произошли столкновения палестинцев и силовиков.

Ранее, 18 марта, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю. Известно, что она упала в незаселенной местности, согласно действующему протоколу, пуски ПВО не производились.

До этого, 28 февраля, МИД РФ заявил, что очередной виток напряженности в зоне палестино-израильского конфликта грозит вылиться в полномасштабную силовую конфронтацию в этом регионе. В сложившихся условиях ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, добавили в ведомстве.

26 февраля главы служб безопасности Израиля и Палестины встретились в Иордании и провели первые за многие годы переговоры на высоком уровне. Основной целью встречи была разрядка напряжения в преддверии священного месяца Рамадан. Он наступает 22 марта и как раз может послужить катализатором для более широкой эскалации.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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