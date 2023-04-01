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06:01 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении военнослужащие группировки войск “Запад”, используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок “Мста-С” и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы», — сказал Зыбинский, отметив, что российские силы вместе с этим сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки.

По его словам, артиллерия группировки «Запад» также уничтожила два минометных расчета противника.

Зыбинский также рассказал, что военнослужащие группировки сил «Запад» в ходе контратаки подорвали попытку ВСУ провести разведку боем на купянском направлении. В ходе атаки было ликвидировано 15 военнослужащих ВСУ.

«Противник одновременно с двух направлений предпринял попытку проведения разведки боем силами 14-й отдельной механизированной бригады. В результате контратаки наших войск противник понес потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя были уничтожены 15 боевиков», — сказал Зыбинский.

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