ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

«На купянском направлении военнослужащие группировки войск “Запад”, используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок “Мста-С” и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы», — сказал Зыбинский, отметив, что российские силы вместе с этим сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки.
По его словам, артиллерия группировки «Запад» также уничтожила два минометных расчета противника.
Зыбинский также рассказал, что военнослужащие группировки сил «Запад» в ходе контратаки подорвали попытку ВСУ провести разведку боем на купянском направлении. В ходе атаки было ликвидировано 15 военнослужащих ВСУ.
«Противник одновременно с двух направлений предпринял попытку проведения разведки боем силами 14-й отдельной механизированной бригады. В результате контратаки наших войск противник понес потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя были уничтожены 15 боевиков», — сказал Зыбинский.