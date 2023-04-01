В Ростовской области вновь образовалась многокилометровая пробка

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинского вновь образовалась многокилометровая пробка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГИБДД. Об этом же свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты» — пробка на 12:40 (мск) составляла примерно 30 км.
«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930-го по 910-й километр автодороги М-4 “Дон” в сторону Ростова-на-Дону затруднено движение транспорта», — сообщили в ГИБДД.
Как пишет Mash, в новом заторе водители увязли как минимум на несколько часов: «фуры намертво встали, развернуться в обратном направлении невозможно».
30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, а также в г. Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. На трассе М-4 «Дон» образовался затор длиной 60 км, а между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались заблокированы несколько тысяч авто.
На этом фоне власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, а также организовали маршруты доставки продуктов. К вечеру пятницы затор сократился до 17 км, а позже движение восстановили в обоих направлениях.
Протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1,5 тыс. км. Она соединяет Москву с Краснодарским краем. В прошлом году по ней выросла интенсивность движения на 15% из-за приостановки авиасообщения с российским югом — с конца февраля 2022 года запрещены полеты в 11 городов, в том числе в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар и другие.