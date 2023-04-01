Минобороны РФ сообщило о ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области

По его данным, авиация, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли за сутки поражение «86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах».
«Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — отметили в МО РФ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу 1 апреля провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединенной группировки российских войск. В ходе совещания глава Минобороны РФ заявил, что обеспечение войск средствами поражения находится на постоянном контроле в правительстве и оборонном ведомстве.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.