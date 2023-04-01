Минобороны сообщило о сбитых украинских Ми-8 и МиГ-29 в ДНР

МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Коптево. Вертолет Ми-8 сбили у населенного пункта Нововасилевка, рассказал Конашенков.
Также Минобороны сообщило, что на краснолиманском направлении в результате ударов авиации и артиллерии украинская сторона потеряла до 110 бойцов, а также БТР, пять бронированных машин, РСЗО «Град» и несколько самоходных гаубиц.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 440 украинских военных и иностранных добровольцев. Большинство украинских военных было уничтожено на донецком направлении — 260 человек. На южнодонецком и запорожском направлениях — до 35 человек, на херсонском — до 30.
Днем ранее Минобороны впервые сообщило, что российское ПВО сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Тогда же российские военные сообщили, что сбили вертолет Ми-8 в Запорожской области и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.