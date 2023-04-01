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15:58 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о сбитых украинских Ми-8 и МиГ-29 в ДНР

Российские ВКС сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Коптево. Вертолет Ми-8 сбили у населенного пункта Нововасилевка, рассказал Конашенков.

Также Минобороны сообщило, что на краснолиманском направлении в результате ударов авиации и артиллерии украинская сторона потеряла до 110 бойцов, а также БТР, пять бронированных машин, РСЗО «Град» и несколько самоходных гаубиц.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 440 украинских военных и иностранных добровольцев. Большинство украинских военных было уничтожено на донецком направлении — 260 человек. На южнодонецком и запорожском направлениях — до 35 человек, на херсонском — до 30.

Днем ранее Минобороны впервые сообщило, что российское ПВО сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Тогда же российские военные сообщили, что сбили вертолет Ми-8 в Запорожской области и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

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