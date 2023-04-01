Полиция применила водометы на вновь вспыхнувших протестах в Израиле

В Израиле вновь проходят акции протеста против судебной реформы нового правительства: по данным организаторов митингов, на улицы вышли порядка 450 тыс. человек, более половины из них (230 тыс.) — в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.
Протестующие второй раз за день заблокировали главное шоссе страны Аялон в Тель-Авиве, полиция применила против них водометы. Также полицейские использовали дубинки: Ynet опубликовал видео, как конный полицейский применяет ее на одном из протестующих. Издание уточняет, что это произошло на шоссе Аялон возле моста Йехудит в Тель-Авиве.2.
Ynet пишет, что полиция сообщила об аресте 19 подозреваемых в течение вечера, в том числе протестующих и других лиц с штурмовым оружием.
Лидер оппозиции, экс-премьер Израиля Яир Лапид написал в своем Twitter: «Мы на страже. Опасность еще не миновала».
План судебной реформы в Израиле министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Он предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.
Протесты против нововведений продолжаются с того момента, однако они обострились после увольнения критиковавшего реформу министра обороны Израиля Йоава Галанта 26 марта. В ночь на 27 марта демонстранты также блокировали шоссе Аялон и пытались прорваться в резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По неофициальным данным, в акциях тогда участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек. В аэропорту Бен-Гурион из-за судебной реформы была объявлена забастовка.
Бывший премьер Нафтали Беннет и президент Израиля Ихцак Герцог призвали приостановить реформу. 27 марта Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир договорились отложить рассмотрение закона о судебной реформе до летней сессии парламента, которая начнется в мае. Нетаньяху подчеркнул, что хочет «предотвратить раскол общества».