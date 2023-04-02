В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей

«Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что последний раз детей видели в гостинице Адлерского района, они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они покинули зону отдыха. «К поискам привлечены спасательные формирования, казачество, волонтеры. Всего на данный период времени в поисках задействовано более 70 человек. Группировка наращивается», — рассказали в мэрии.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети не туристы, они местные жители.