10:43 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли Мелитополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города.
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«В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо», — говорится в сообщении администрации.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.