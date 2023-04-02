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10:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Мелитополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо», — говорится в сообщении администрации.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.

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