12:03 (мск), источник: ТАСС
МВД Франции сообщило, что в беспорядках участвуют погромщики из Греции, Италии и Германии
По словам министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена, в стране находятся 2,2 тыс. «ультралевых радикальных элементов».
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ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Погромщики из Германии, Греции и Италии принимают участие в беспорядках, которые происходят во Франции в ходе манифестаций против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в интервью воскресному еженедельнику Le Journal du Dimanche.
«У людей, которые приезжают из Греции, Италии и Германии, есть сформировавшаяся идеология, они организованы, чтобы разрушить наши государственные институты и нашу демократию», — сказал Дарманен, отвечая на вопрос об участии в беспорядках «профессиональных погромщиков».
Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 10-й день общенациональной акции протеста состоялся во Франции 28 марта и собрал, по данным МВД, около 750 тыс. человек. Следующие демонстрации намечены на 6 апреля.