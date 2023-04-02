В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
12:03 (мск), источник: ТАСС

МВД Франции сообщило, что в беспорядках участвуют погромщики из Греции, Италии и Германии

По словам министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена, в стране находятся 2,2 тыс. «ультралевых радикальных элементов».

Источник: AFP 2022

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Погромщики из Германии, Греции и Италии принимают участие в беспорядках, которые происходят во Франции в ходе манифестаций против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в интервью воскресному еженедельнику Le Journal du Dimanche.

«У людей, которые приезжают из Греции, Италии и Германии, есть сформировавшаяся идеология, они организованы, чтобы разрушить наши государственные институты и нашу демократию», — сказал Дарманен, отвечая на вопрос об участии в беспорядках «профессиональных погромщиков».

По данным разведки, во Франции «находятся 2,2 тыс. ультралевых радикальных элементов», отметил министр. Он подчеркнул, что «это крайне жестокая и опасная сила».

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 10-й день общенациональной акции протеста состоялся во Франции 28 марта и собрал, по данным МВД, около 750 тыс. человек. Следующие демонстрации намечены на 6 апреля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Лавров рассказал, что недавно ответил Зеленский, когда его спросили, что он думает о людях, которые находятся в Донбассе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта