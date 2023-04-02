18:44 (мск), источник: ТАСС
В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ пострадали семь человек
По словам губернатора региона Романа Старовойта, в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 2 апреля. Семеро жителей, среди которых трое детей и подросток, получили травмы при обстреле села Суджа в Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Семеро жителей села Николаева-Дарьина Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.
По его словам, в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.
Старовойт добавил, что в селе повреждены фасады, заборы и окна на территории четырех домовладений.