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19:27 (мск), источник: Life.ru

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

Число пострадавших из-за взрыва в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге возросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время установлено, что пострадало 15 человек, один погиб», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что последствием взрыва также стало обрушение остекления кафе на фасаде. Его площадь — 15 квадратных метров. По предварительным данным, в заведении возле сцены сработало взрывное устройство мощностью более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский.

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