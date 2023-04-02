Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

«В настоящее время установлено, что пострадало 15 человек, один погиб», — указал собеседник агентства.
Он добавил, что последствием взрыва также стало обрушение остекления кафе на фасаде. Его площадь — 15 квадратных метров. По предварительным данным, в заведении возле сцены сработало взрывное устройство мощностью более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский.