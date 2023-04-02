МВД подтвердило гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

«В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», — сообщили в МВД.
Взорвавшееся устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую одна из участниц подарила Владлену Татарскому, выступавшему с лекцией в кафе, сообщили источники «РИА Новости». По данным ТАСС, мощность устройства составила более 200 г тротила.
Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов приехал прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Вечер был организован дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z». По выходным клуб регулярно проводил в этом кафе встречи. В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что Street Food Bar № 1 принадлежит его компании «Конкорд». Раньше на месте кафе был ресторан Евгения Пригожина Русский китч. Рядом расположен его отель — Trezzini palace.
Анастасия Ларина, Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург