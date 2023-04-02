20:01 (мск), источник: Фонтанка
«Подарила статуэтку — и через 5 минут рвануло». Что говорят очевидцы о взрыве на Васильевском
Очевидцы рассказали о взрыве на Васильевском, где погиб Владлен Татарский.
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ЧП на Васильевском острове произошло в кафе, где 2 апреля проходила встреча с военным корреспондентом Максимом Фоминым, известным как Владлен Татарский. За несколько минут до взрыва он принимал в подарок собственный бюст, рассказывают очевидцы.
«Взрыв, не газ. Вспышка — дальше не помню», — сказал молодой человек, который вышел из кафе на Университетской набережной, 25. Другим посетителям запомнилась девушка в клетчатою юбке, которая вручила Татарскому подарок.
«Подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трёх. Через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто ближе сидел», — рассказывают очевидцы.
По одной из версии, рванул именно подарок. Девушку, вручившую его, пока не нашли.
Как рассказывают, на патриотической встрече собралось порядка ста человек. Девушка в клетчатой юбке сидела за столиком в одиночестве. Она назвалась художницей и принесла из гардероба большую коробку, в которой, с её слов — бюст Татарского, сделанный её руками.
Участники мероприятия увидели подарок только мельком. Говорят, что-то позолоченное. Военкор поблагодарил, пошутил и поставил коробку рядом.
«Она села на своё место. Проходит минуты три, и взрыв, хлопок, пламя, все бегут», — описывает случившееся собеседник «Фонтанки». Художница, как показалось, заранее не уходила и убегала из заведения вместе со всеми.
На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор Петербурга Виктор Мельник. Надзорное ведомство организовало проверку. В полиции сообщают, что Владлен Татарский погиб, 16 человек получили травмы.