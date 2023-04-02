ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат

«Только что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВВС Израиля на протяжении всего полета аппарата отслеживали его. Аппарат был сбит на открытой местности. Он не представлял угрозы, в связи с этим сигнал тревоги активирован не был.
В Армии обороны Израиля сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
Ранее в этот день министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута. Телеканал Al Ekhbariya рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по воздушным целям над провинцией Хомс в ответ на израильскую ракетную атаку.
В свою очередь, замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов подтвердил, что истребители F-15 ВВС Израиля нанесли авиационный удар по объектам в сирийской провинции Хомс.
Это третья израильская атака на Сирию с 30 марта.
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.
В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.