В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
2 апреля, источник: Известия

ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат

Неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС. Об этом 2 апреля сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Только что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВВС Израиля на протяжении всего полета аппарата отслеживали его. Аппарат был сбит на открытой местности. Он не представлял угрозы, в связи с этим сигнал тревоги активирован не был.

В Армии обороны Израиля сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в этот день министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута. Телеканал Al Ekhbariya рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по воздушным целям над провинцией Хомс в ответ на израильскую ракетную атаку.

В свою очередь, замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов подтвердил, что истребители F-15 ВВС Израиля нанесли авиационный удар по объектам в сирийской провинции Хомс.

Это третья израильская атака на Сирию с 30 марта.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта