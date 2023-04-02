Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому.
«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия, еще шесть обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента, уточнили в пресс-службе.
Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, 24, в том числе подросток, — в состоянии средней и легкой степени тяжести, отметили в министерстве.