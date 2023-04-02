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2 апреля, источник: © РИА Новости

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому.

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия, еще шесть обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента, уточнили в пресс-службе.

Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, 24, в том числе подросток, — в состоянии средней и легкой степени тяжести, отметили в министерстве.

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