В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Митинг-концерт в «Лужниках»
04:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, рассказала жительница города

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские военные вместе с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» насильно вывозили детей из Артёмовска в ДНР, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, детей специально выискивали, а в случае отказа силой забирали, рассказала РИА Новости жительница Артёмовска и мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

После объявления киевским режимом эвакуации в Артемовске жителям настойчиво рекомендовали выехать семьями на Украину, а вскоре после этого начали массово отправлять детей в лагеря и санатории.

«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами “Белый ангел” и “Феникс”. Это были машины, это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам, по подвалам — искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что детей прятали по пустым квартирам — там, где их раньше не видели, — и это продолжалось в течение двух-трех недель февраля.

«У меня лично прятали девочку четырех лет. Она знала, что такое “Феникс”, что надо прятаться. Когда ей говорили: “Тихо!”, она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины, — если машина подъезжает во двор или где-то начинает мелькать, девочек взрослые быстро брали, уходили на другие этажи, от которых были ключи, в холодные квартиры. Их закрывали, сидели как мышки, пока машины не уедут, потом возвращались в теплую квартиру отогреваться», — сказал женщина.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
'Поймали не всех'. Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта