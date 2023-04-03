ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, рассказала жительница города

После объявления киевским режимом эвакуации в Артемовске жителям настойчиво рекомендовали выехать семьями на Украину, а вскоре после этого начали массово отправлять детей в лагеря и санатории.
«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами “Белый ангел” и “Феникс”. Это были машины, это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам, по подвалам — искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что детей прятали по пустым квартирам — там, где их раньше не видели, — и это продолжалось в течение двух-трех недель февраля.
«У меня лично прятали девочку четырех лет. Она знала, что такое “Феникс”, что надо прятаться. Когда ей говорили: “Тихо!”, она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины, — если машина подъезжает во двор или где-то начинает мелькать, девочек взрослые быстро брали, уходили на другие этажи, от которых были ключи, в холодные квартиры. Их закрывали, сидели как мышки, пока машины не уедут, потом возвращались в теплую квартиру отогреваться», — сказал женщина.