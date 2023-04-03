Личному составу ВДВ впервые в истории передали ТОС-1А «Солнцепек»

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — заявил начальник службы РХБЗ ВДВ, гвардии полковник Алексей Гончаров.
Подчеркивается, что «Солнцепеки» хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной операции: залпы ТОС обладают мощными поражающими свойствами, от такого обстрела невозможно скрыться в окопах и блиндажах. Использование данного вида техники обеспечивает российским войскам возможность совершать наступательные действия в заданных направлениях.
«Работаем круглосуточно. Уничтожаем опорные пункты националистов, тем самым способствуем продвижению Воздушно-десантных войск. Эффективность достаточно большая: там, где мы нанесли удар, живого места не остается — выжигает всё на своем пути», — поделился командир боевой машины Николай.
Ранее, 30 марта, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. В результате удара националисты понесли внушительные потери.
До этого, 28 марта, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что среди преимуществ огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» — высокая точность и надежность. Он добавил, что использование термобарических боеприпасов позволяет активно поражать цели.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.