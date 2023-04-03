Тест: отличите реальность от розыгрыша День смеха - идеальный день, чтобы порадовать вас шуточным тестом. Попробуйте угадать, какие из этих событий не были чьей-то шуткой.
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
06:45 (мск), источник: © РИА Новости

Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.

Источник: © РИА Новости

«За указанный период (январь-март) иностранными государствами отказано в удовлетворении 19 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, из них в восьми случаях — по политическим мотивам: Италия (2), Польша (2), Австрия (1), Болгария (1), Германия (1) Румыния (1)», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Согласно данным Генпрокуратуры, среди граждан, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, имеются обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.

«При этом отказы в выдаче компетентных органов Австрии и Польши обоснованы якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам РФ», — уточняет надзорное ведомство.

Кроме того, отказы в выдаче компетентные органы Болгарии, Германии, Италии и Румынии обосновали тем, что выданные РФ фигуранты уголовных дел могут подвергнуться «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации».

«Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. Таким образом, указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления», — заявили в Генпрокуратуре.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.

Кроме того, Краснов заявил, что сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для населения Европы из-за отказа местных властей экстрадировать их в РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
'Поймали не всех'. Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура