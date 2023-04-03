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07:36 (мск), источник: Известия

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и технику ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Минобороны России 3 апреля опубликовало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 29 марта, офицер ВКС РФ рассказал «Известиям», что помимо штурмовиков Су-25 «Грач» на авдеевском направлении российские силы применяют установку РСЗО «Град». Из-за внешней схожести с современной российской системой залпового огня «Торнадо-Г» она стала постоянным героем украинской пропаганды.

27 марта летчик штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) сообщил, что самолеты Су-25 хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. На сегодняшний день сумма вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тыс., добавил он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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