Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и технику ВСУ

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее, 29 марта, офицер ВКС РФ рассказал «Известиям», что помимо штурмовиков Су-25 «Грач» на авдеевском направлении российские силы применяют установку РСЗО «Град». Из-за внешней схожести с современной российской системой залпового огня «Торнадо-Г» она стала постоянным героем украинской пропаганды.
27 марта летчик штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) сообщил, что самолеты Су-25 хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. На сегодняшний день сумма вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тыс., добавил он.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.