Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в публикации.
Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.
Организатор мероприятия — движение «Кибер Фронт Z» — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.