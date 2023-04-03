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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, задержали, сообщил СК в Telegram-канале.

Источник: Соцсети Дарьи Треповой

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в публикации.

Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.

Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.

Организатор мероприятия — движение «Кибер Фронт Z» — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.

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