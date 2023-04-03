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Взрыв в Санкт-Петербурге
11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм, сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга.

Источник: © РИА Новости

Как следует из текста постановления, 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге «принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек, которое повлекло нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов и транспортных средств».

За это суд назначил ей административное наказание в виде ареста на 10 суток, апелляционная инстанция признала решение законным.

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

МВД РФ объявило в розыск 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову — предположительно, в убийстве Татарского подозревают ее.

Следите за развитием темыВзрыв в кафе в Петербурге
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