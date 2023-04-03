Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге

Как следует из текста постановления, 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге «принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек, которое повлекло нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов и транспортных средств».
За это суд назначил ей административное наказание в виде ареста на 10 суток, апелляционная инстанция признала решение законным.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
МВД РФ объявило в розыск 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову — предположительно, в убийстве Татарского подозревают ее.