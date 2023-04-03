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14:53 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пока говорить об оперативном окружении преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются.

Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.

В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.

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