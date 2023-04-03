Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

«Пока говорить об оперативном окружении преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», — сказал руководитель региона.
Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются.
Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.
В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.