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03:00 (мск), источник: Известия

Два мирных жителя погибли в результате авиаудара Израиля по окрестностям Дамаска

Два мирных жителя погибли в результате израильской атаки по Дамаску. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник. Взрывы также привели и к материальному ущербу. По информации источника, ПВО страны перехватила и сбила большую часть ракет.

Источник: Reuters

«Израильский противник осуществил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных сирийских Голан (Голанские высоты. — Ред.), нанеся удары по некоторым точкам в окрестностях Дамаска и южного региона», — передает агентство.

Согласно сведениям телеканала Al Hadath, целями атаки стали юго-восток столицы Сирии и международный аэропорт.

На видео, которое ранее в этот день опубликовали в Telegram-канале «Вестник Дамаска», можно услышать звук взрыва в результате авиаудара.

Ранее, 2 апреля, министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута.

В ночь на 30 марта стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. В этот же день в минобороны Сирии сообщили, что в результате атаки Израиля на пригород Дамаска были ранены двое сирийских военных.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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