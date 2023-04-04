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05:03 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе «Бумеранг»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе «Бумеранг», их планируется завершить до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе “Бумеранг” — бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Всего задействовано несколько единиц боевой техники», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «завершение государственных испытаний БТР и БМП “Бумеранг” запланировано на конец текущего года».

«По результатам государственных испытаний боевые машины “Бумеранг” должны получить литеру “О1”, разрешающую начать их серийное производство», — добавил источник.

По словам собеседника агентства, в рамках госиспытаний БТР и БМП «Бумеранг» пройдут разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.

По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа «Бумеранг» позволяет создавать на своей базе машины различного назначения: кроме БМП и БТР это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее.

Согласно данным открытых источников, БМП К-17 на платформе «Бумеранг» имеет длину корпус 8,8 метра, боевую массу более 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 километров в час, запас хода 800 километров. Основное вооружение машины — дистанционно управляемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Платформа «Бумеранг» отличается многослойным бронированием и усиленной противоминной защитой. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.

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