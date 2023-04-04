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06:59 (мск), источник: Известия

Подразделения ВДВ атаковали диверсантов-разведчиков и разгромили их

Военнослужащие парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) вели активную оборону в зоне спецоперации, когда обнаружили с помощью беспилотника (БПЛА) диверсионно-разведывательные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 4 апреля показало, как они справились с противником. Диверсанты-разведчики ВСУ перемещались на легкобронированной технике, были в зоне досягаемости средствами поражения подразделений ВДВ. В этой связи было принято решение ликвидировать врага.

Спецоперация на Украине
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Десантники выдвинулись навстречу приближающейся группе украинских боевиков и прицельным огнем из гранатометов РПГ-30, РПГ-7Д, а также ПТРК «Фагот» поразили подразделение противника. Затем огнем из стрелкового оружия и гранатометов уничтожение националистов было завершено, рассказали в военном ведомстве.

Как сообщил командир парашютно-десантного отделения с позывным Мага, задачи у военнослужащих совершенно различные: удержание обороны, отбитие техники, уничтожение дронов противника, ликвидация живой силы.

По словам начальника связи парашютно-десантного батальона с позывным Шаман, все ребята стремятся к победе, идут вперед, ничего не боятся, поэтому всё получается, продвижение идет хорошо. Кроме того, погода помогает. Он рассказал, что данные о противнике поступают однотипные: много отказников, большинство двухсотых и трехсотых (убитых и раненых соответственно).

«Так что морально они слабее, не то что мы, поэтому наше продвижение идет хорошо», — резюмировал Шаман.

30 марта Минобороны показывало, как подразделения Воздушно-десантных войск захватили опорные пункты ВСУ на одном из направлений в ходе проведения специальной военной операции. Тогда штурмовые отряды ВДВ взяли под контроль несколько опорных пунктов противника при поддержке артиллерии, а также беспилотной авиации и танков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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