Подразделения ВДВ атаковали диверсантов-разведчиков и разгромили их

Десантники выдвинулись навстречу приближающейся группе украинских боевиков и прицельным огнем из гранатометов РПГ-30, РПГ-7Д, а также ПТРК «Фагот» поразили подразделение противника. Затем огнем из стрелкового оружия и гранатометов уничтожение националистов было завершено, рассказали в военном ведомстве.
Как сообщил командир парашютно-десантного отделения с позывным Мага, задачи у военнослужащих совершенно различные: удержание обороны, отбитие техники, уничтожение дронов противника, ликвидация живой силы.
По словам начальника связи парашютно-десантного батальона с позывным Шаман, все ребята стремятся к победе, идут вперед, ничего не боятся, поэтому всё получается, продвижение идет хорошо. Кроме того, погода помогает. Он рассказал, что данные о противнике поступают однотипные: много отказников, большинство двухсотых и трехсотых (убитых и раненых соответственно).
«Так что морально они слабее, не то что мы, поэтому наше продвижение идет хорошо», — резюмировал Шаман.
30 марта Минобороны показывало, как подразделения Воздушно-десантных войск захватили опорные пункты ВСУ на одном из направлений в ходе проведения специальной военной операции. Тогда штурмовые отряды ВДВ взяли под контроль несколько опорных пунктов противника при поддержке артиллерии, а также беспилотной авиации и танков.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.