Бомбу передали в Москве. Стали известны подробности взрыва на Университетской набережной

По предварительной информации, Трепова действительно неоднократно посещала встречи с Владленом Татарским. Бюст с бомбой был передан ей в Москве. По нашей информации, упаковку со взрывоопасным предметом Трепова получила от таксиста.
Как именно произошел взрыв, докажет экспертиза. По данным «Фонтанки», предварительно, — в бюст была зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.
Взрыв на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В тот момент в кафе, расположенном в доме 25, проходила встреча «Кибер Фронта Z», которую вел военкор Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб. Пострадали более 30 человек.
Дарья Трепова принесла на встречу бюст, в котором была заложена бомба. После взрыва она скрылась с места преступления. Девушка была задержана на следующее утро в Выборгском районе Петербурга. В данный момент она этапирована в Москву. Ожидается, что 4 апреля ей будет избрана мера пресечения.