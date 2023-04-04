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Убийство Владлена Татарского
15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР предъявил Дарье Треповой обвинение в теракте

Следственный комитет России (СКР) попросил суд арестовать Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Источник: Агентство «Москва»

Позже в Басманном суде сообщили, что материалы ходатайства об аресте Треповой поступили в суд. Следствие просит ее арестовать до 2 июня.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой и передала ее Владлену Татарскому, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». В результате взрыва погиб Татарский, еще более 30 человек получили ранения.

Дарью Трепову задержали 3 апреля в Санкт-Петербурге. На опубликованном МВД видео она признается, что передала военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством. Через несколько минут ее привели в действие дистанционно. По ее словам, бюст ей передали. На вопрос, кто именно, девушка обещала рассказать об этом позже.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник писал, что Дарья Трепова рассказала о ее вербовке со стороны Романа Попкова. Утверждалось, что он «учил» ее журналистике, а после попросил выполнить задание «одного знакомого». Предварительно, утверждает источник Shot, «знакомый» — агент службы безопасности Украины. Попков отрицает ее вербовку.

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