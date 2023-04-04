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16:59 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр», поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — отметили в министерстве.

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