На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр», поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — отметили в министерстве.