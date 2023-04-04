Двух жителей Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что супруги, которые были задержаны в результате спецоперации, передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности». Следствие продолжается, добавили в пресс-службе.
Злоумышленники признались в передаче чертежей за 100 тыс. рублей украинским спецслужбам.