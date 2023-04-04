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22:55 (мск), источник: ТАСС

Двух жителей Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «госизмена», сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что супруги, которые были задержаны в результате спецоперации, передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности». Следствие продолжается, добавили в пресс-службе.

Злоумышленники признались в передаче чертежей за 100 тыс. рублей украинским спецслужбам.

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