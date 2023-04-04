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23:26 (мск), источник: ТАСС

Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам. Об этом свидетельствует обнародованное во вторник прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента.

Источник: Reuters

Как следует из документа, Трампу инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени» с целью совершить другое правонарушение. О каком именно «другом преступлении» идет речь, в документе не поясняется.

Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года «фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий».

Согласно опубликованному документу, «Трамп и другие» организовали схему с целью «найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах». Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы «десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и [в отдельных] штатах».

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Трамп Дональд