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05:08 (мск), источник: Коммерсантъ

По Израилю выпущено девять ракет из сектора Газа, четыре из них сбиты

Из сектора Газа по Израилю выпущено девять ракет. Четыре из них перехвачены системой «Железный купол», другие четыре упали на открытой местности, примыкающей к Газе, сообщил в Twitter представитель израильской армии Авихай Эдри.

Источник: Reuters

«Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, “Железный купол” перехватил четыре из них. Также диверсанты выпустили еще четыре ракеты из сектора в направлении района, который примыкает к Газе, они все упали на открытой местности и не перехватывались в соответствии с политикой», — написал Эдри.

Ранее сегодня, 5 апреля, палестинское агентство WAFA сообщило о рейде израильских силовиков в мечеть в Аль-Аксе, в результате которого было задержано более 200 палестинцев. В ходе столкновений в мечети пострадали десятки палестинцев, передает агентство. Действия Израиля осудили, в частности, Иордания и Египет.

В марте израильская и палестинская делегации встречались дважды за месяц в надежде не допустить эскалации конфликта во время священного для мусульман месяца Рамадан. Палестинские радикальные группировки недвусмысленно заявляют, что стабильность не в их интересах. И они уже продемонстрировали это на деле: переговоры сопровождались новым терактом.

Не улучшают ситуацию и заявления некоторых израильских политиков. В частности, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что палестинского народа не существует. Его слова вызвали скандал в отношениях между Израилем и арабскими странами.

Эрдни Кагалтынов

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