Российские военные уничтожили украинский БТР на донецком направлении

Также он отметил, что на авдеевском направлении расчетом батареи РСЗО «Град» подавлены две единицы РЛС контрбатарейной борьбы иностранного производства.
Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожена украинская БМП, ее координаты удалось получить с помощью беспилотника.
Накануне в Минобороны России заявили, что украинская армия на южнодонецком и запорожском направлениях потеряла до 70 солдат.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).