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06:27 (мск), источник: Газета.Ру

Российские военные уничтожили украинский БТР на донецком направлении

Российские военные уничтожили украинский БТР и ликвидировали до 15 солдат на донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Также он отметил, что на авдеевском направлении расчетом батареи РСЗО «Град» подавлены две единицы РЛС контрбатарейной борьбы иностранного производства.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожена украинская БМП, ее координаты удалось получить с помощью беспилотника.

Накануне в Минобороны России заявили, что украинская армия на южнодонецком и запорожском направлениях потеряла до 70 солдат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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