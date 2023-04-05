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14:42 (мск), источник: Известия

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Украинский истребитель МиГ-29 сбит в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 5 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

На донецком направлении за сутки в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск также были уничтожены два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Конашенков добавил, что потери живой силы противника на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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