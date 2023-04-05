ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
На донецком направлении за сутки в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск также были уничтожены два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
Конашенков добавил, что потери живой силы противника на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.