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05:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Артиллерия на купянском направлении сорвала три попытки ротации подразделений Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск “Запад” вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка», — рассказал офицер.

Кроме того, по его словам, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка силами спецразведки удалось вскрыть и уничтожить с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» три укрытия противника.

Потери противника составили до 15 боевиков, заключил Зыбинский.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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