Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск “Запад” вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка», — рассказал офицер.
Кроме того, по его словам, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка силами спецразведки удалось вскрыть и уничтожить с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» три укрытия противника.
Потери противника составили до 15 боевиков, заключил Зыбинский.