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08:40 (мск), источник: ТАСС

Войска РФ сорвали попытку ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил «Центр» с помощью артиллерии сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На краснолиманском направлении противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск “Центр” атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе», — сказал он.

Также, по его данным, на червонодибровском участке противник предпринял попытку атаки силами взвода 15-го полка национальной гвардии Украины и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки нанесли поражение украинским военнослужащим, в результате которого они понесли потери и рассредоточились в лесном массиве.

«Кроме этого, оперативно-тактической авиацией группировки “Центр” нанесен авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника. Наземной разведкой вскрыта позиция ствольной артиллерии украинских националистов, которая была уничтожена беспилотным барражирующим боеприпасом “Ланцет”», — добавил начальник пресс-центра.

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