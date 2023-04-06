Войска РФ сорвали попытку ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск “Центр” атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе», — сказал он.
Также, по его данным, на червонодибровском участке противник предпринял попытку атаки силами взвода 15-го полка национальной гвардии Украины и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки нанесли поражение украинским военнослужащим, в результате которого они понесли потери и рассредоточились в лесном массиве.
«Кроме этого, оперативно-тактической авиацией группировки “Центр” нанесен авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника. Наземной разведкой вскрыта позиция ствольной артиллерии украинских националистов, которая была уничтожена беспилотным барражирующим боеприпасом “Ланцет”», — добавил начальник пресс-центра.