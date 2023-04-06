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07:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS, все шесть ракет сбиты ПВО, ущерба и жертв нет, сообщили экстренные службы Запорожской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В 02:03 (мск) 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ущерба и жертв нет.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.

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