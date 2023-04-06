ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО

«В 02:03 (мск) 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ущерба и жертв нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.