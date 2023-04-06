11:50 (мск), источник: Газета.Ру
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Бахмут надо было сдать ВС РФ еще несколько недель назад
Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-полковник Сергей Кривонос заявил, что оборона Бахмута (украинское название Артемовска) для Вооруженных сил Украины не имеет смысла с военной точки зрения, город нужно было сделать еще несколько недель назад. Такое мнение он выразил в эфире украинских телеканалов, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».