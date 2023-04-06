Генпрокуратура раскрыла число уволенных за утрату доверия чиновников

За 2022 год в России было выявлено 35 тыс. коррупционных преступлений, а ущерб от коррупции составил 56,5 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов в ходе своего выступления на научно-практической конференции «Развитие антикоррупционного законодательства и комплаенса в новых условиях», проходящей в рамках XXIV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ.
Он также назвал число лиц, допустивших нарушения, связанные с исполнением антикорруцпционных обязанностей, запретов и ограничений — 105 тыс. «За эти нарушения 52 тыс. лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, более 500 чиновников уволены в связи с утратой доверия. И около 4 тыс. лиц мы выявили среди тех, кто не принял меры для урегулирования конфликта интересов», — рассказал Юсуфов.
По словам представителя Генпрокуратуры, в прошлом году в полтора раза (до 2,7 тыс.) возросло число расследованных преступлений в сфере коррупции, связанных с организацией преступного сообщества. «Это говорит о том, что выявляются все более серьезные коррупционные схемы», — отметил он.
При этом «самым результативным направлением деятельности» ведомства стало то, что основной акцент в работе был сделан на возмещении ущерба от коррупции: сумма арестованного имущества, изъятых ценностей, добровольно возмещенного ущерба существенно превышает общий размер ущерба по коррупционным преступлениям, добавил Юсуфов. В частности, сумма арестованного имущества составила — 76,6 млрд руб., а ценностей изъяли на 12,7 млрд руб., сообщил он.
«Нами предъявлены иски в рамках уголовного процесса, выявления неподтвержденных доходов, приобретенного имущества — всего в суд направлено свыше 100 заявлений о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В казну фактически обращено почти 7,5 тыс. объектов имущества общей стоимостью — это, что реально поступило в доход — почти 90 млрд руб.», — дал оценку Юсуфов. Всего суды удовлетворили иски на сумму 300 млрд руб., то есть почти третья часть уже поступила в бюджет.
В Генпрокуратуре также указали, что связанные с коррупцией претензии могут предъявляться любой организации вне зависимости от ее формы и характера деятельности: в прошлом году вопросы возникали даже к юрлицам, где работает менее трех иди даже один сотрудник.
В начале 2023 года Россия из-за санкционного давления против нее отказалась от участия в международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы. В Росфинмониторинге не увидели в этом рисков для противодействия коррупции в стране.
Несколько опросов бизнеса в России в 2022 году показывал рост обеспокоенности бизнеса возможным повышением уровня коррупции на фоне санкций. В частности, треть опрошенных ИНП РАН призывали усилить борьбу с коррупцией в стране. Более половины респондентов исследования Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр коррупции» отметили, что на уровень коррупции в стране повлияли санкции недружественных стран. В опросе Института экономики роста им. Столыпина на коррупцию пожаловался каждый пятый предприниматель, при этом треть указали на необходимость усиления борьбы с коррупцией.